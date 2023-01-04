В Конгрессе США с третьей попытки не получилось выбрать спикера нижней палаты

В Конгрессе США одна из палат до сих пор остается без постоянного спикера Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Члены Палаты представителей Конгресса США не смогли выбрать спикера за три тура голосования, заседание перенесли на следующий день. Прямую трансляцию мероприятия вел телеканал C-SPAN.

CNN отмечает, что в последний раз спикера Палаты не смогли выбрать в первом туре голосований в 1923 году.

Лидер республиканцев Кевин Маккарти по итогам третьего тура голосования набрал 202 голоса, несмотря на контроль его партии над нижней палатой.

Палата представителей США — нижняя палата Конгресса США. В ней представлен каждый штат пропорционально численности населения. Количество мест в палате постоянно с 1963 года и составляет 435, при этом данное число не установлено американской Конституцией и теоретически вполне легко может быть изменено законом.

Каждый представитель каждого из американских штатов занимает своё место в течение двухгодичной каденции и может быть переизбран неограниченное количество раз. Главой палаты является спикер, избираемый её членами. Формирование и полномочия Конгресса установлены в первой статье конституции США. При этом не используются понятия верхней и нижней палаты. Основной функцией Палаты представителей является принятие федеральных законов, то есть таких законов, которые действуют на территории всех штатов. Билли, принятые в палате, также проходят обсуждение в Сенате и визирование президентом, прежде чем станут законом.