"Пятый канал" сообщил об обнаружении мумии женщины в одном из отелей Москвы

Сейчас в случившемся разбираются сотрудники МВД Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мумию мертвой неизвестной женщины нашли в одном из московских отелей в центре российской столицы. Информацию об этом распространил "Пятый канал".

Известно, что данный инцидент произошел в ночь на 2 января 2023 года. Название отеля, в котором была найдена мумия женщины, в настоящее время пока не уточняется.

"В полицию сообщили, что на двуспальной кровати в одном из номеров отеля в центре столицы лежит на спине мертвая женщина. Одета она была только в бюстье бирюзового цвета и черные стринги", - отмечают журналисты канала.

В настоящее время расследованием по факту обнаружения мумии неизвестной женщины в отеле занимаются московские правоохранители. В столичной полиции собираются уже в самое ближайшее время установить как возможные причины и обстоятельства смерти женщины, так и данные о ее личности.