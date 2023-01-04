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НовостиОбщество4 января 2023 3:47

Депутат Госдумы Мажуга призвал выплатить российским студентам 13-ю стипендию

По его словам, российские вузы имеют полное право сделать это
Александр КИСЛОВ
Депутат Александр Мажуга выступил с важной социальной инициативой

Депутат Александр Мажуга выступил с важной социальной инициативой

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новогоднюю стипендию всем российским студентам следует существенно увеличить, организовав выплату по аналогии с 13-й зарплатой. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы от "Единой России", первый заместитель председателя комитета ГД по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

По его словам, российские вузы автономны в этом вопросе, поэтому идея о выплате студентам всех вузов РФ 13-й стипендии вполне может претворится в жизнь - ее практическая реализация зависит лишь от позиции ректоров конкретных высших учебных заведений.

«У нас есть стипендиальный фонд, который чаще всего к концу года экономится, и многие университеты так и делают — они к концу году делают 13-ю стипендию. Мне кажется, это правильно, хорошая инициатива, но вузы сейчас это могут делать в рамках своих компетенций», — цитирует Александра Мажугу информагентство РИА «Новости». Парламентарий отметил, что размер стипендии варьируется, поэтому вариантом новогодней выплаты может стать именно аналогия с 13-й зарплатой.

Ранее в Государственной думе (от депутатов различных думских фракций) не раз звучали предложения о необходимости введения в России так называемой "13-й пенсии" - дополнительной пенсионной выплаты в конце календарного года для всех пожилых граждан страны. Однако российские власти неоднократно отклоняли подобные предложения парламентариев из-за трудности в их реализации и нежелании в очередной раз проводить кардинальные реформы в пенсионной системе страны. В случае же с 13-й стипендией, как отдельно подчеркивает депутат ГД Александр Мажуга, никаких дополнительных законопроектов и особых изменений в законодательство РФ принимать будет не нужно, поэтому вероятность практической реализации данной идеи видится вполне высокой.