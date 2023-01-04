Внук де Голля уверен, что Запад заранее спланировал экономическую войну против России

Санкции против России планировались заранее, уверен Пьер де Голль Фото: Shutterstock

Внук бывшего президента Франции, основателя Пятой республики генерала Шарля де Голля заявил, что количество и глубина санкций демонстрируют, что Запад заранее спланировал экономическую войну против России. Его слова приводит издание AgoraVox.

"Количество и глубина санкций показывают, что все это было спланировано очень давно и что это, по сути, самая настоящая экономическая война, выгоду от которой получают американцы", - подчеркнул Пьер де Голль.

Он также обратил внимание на конфискацию российских активов, отметив, что "со времен преследований евреев во время Второй мировой войны не испытал такого грабежа, как русский народ сегодня".

По его словам, украинский кризис спровоцирован США и НАТО. Именно американцы "нажали первый курок", а НАТО отказалось снимать с повестки расширение на территорию Незалежной, подчеркнул Пьер де Голль.

Как ранее писал сайт KP.RU, в декабре 2022 года в посольство РФ в Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты продолжили "близкие к помешательству" попытки "разорвать в клочья" экономику России путем расширения "черного списка".

На этот раз под рестрикции в числе прочих включили фирму, занимающуюся прокатом велосипедов, что российские дипломаты расценили как "бессильную злобу".

Напомним, США также ввели санкции в отношении более чем 40 физических и юридических лиц из 9 стран за их якобы "коррупционную деятельность" и "нарушения прав человека". В число персон и компаний с сомнительной репутацией, по версии Вашингтона, попали и российские представители.