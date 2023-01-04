Что произошло в ночь на 4 января

В Минобороны России выступили с подробным заявлением в связи с трагедией в Макеевке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Минобороны РФ пообещали привлечь всех должностных лиц, чья халатность или бездействие могли послужить причиной трагедии в Макеевке, к ответственности. В настоящее время по факту случившегося идет разбирательство.

Также в российском военном ведомстве рассказали о том, что число погибших в результате удара ВСУ по расположению военнослужащих ВС РФ в Макеевке выросло до 89 человек. Кроме того, в Минобороны озвучили о основную причину трагедии - использование военными мобильных телефонов. "Данный фактор позволил противнику запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара", - уточняют в министерстве.

В Московской области на 81-м году жизни скончался последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов. Что стало причиной его смерти, не сообщается. Похороны политика пройдут в Чечне, организовывать прощание с ним в Москве родные Хасбулатова не намерены.

Свои соболезнования в связи со смертью Руслана Хасбулатова высказал глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, смерть Хасбулатова стало тяжелым событием для всего чеченского народа.

Боец ВСУ Виталий Лищук публично пожаловался на жестокое отношение сослуживцев к решившим сдаться в плен украинским солдатам.