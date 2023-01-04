МИД Польши обвинил Германию в неуважении из-за отказа обсуждать репарации

Замглавы МИД Польши Мулярчик обвинил ФРГ в неуважении после отказа обсуждать репарации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель министра иностранных дел Польши, уполномоченный правительства по вопросам компенсаций Аркадиуш Мулярчик обвинил Германию в неуважении из-за отказа обсуждать репарации в размере 6,2 трлн злотых (1,3 трлн долларов). Соответствующее заявление прозвучало в беседе с агентством PAP.

"Этот ответ, сформулированный в одном предложении, показывает абсолютно неуважительное отношение к Польше и полякам", - подчеркнул Мулярчик.

По его словам, такое отношение демонстрирует "недружественную политику" Берлина и желание ФРГ "установить здесь свою сферу влияния и обращаться с Польшей как с вассалом".

Напомним, Варшава направила в Организацию объединенных наций (ООН) заявление с просьбой оказать помощь в вопросе получения репараций от Германии за ущерб, нанесенный в ходе Второй мировой войны.

Как ранее писал сайт KP.RU, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал ноту с требованием репараций от Германии за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны. По его словам, нота с требованием репараций выражает убежденность Польши, что стороны должны предпринять действия по урегулированию вопроса о компенсации материальных и нематериальных потерь, понесенных Варшавой во времена германской оккупации в 1939-1945 годах.