Названа единственная страна, которая выигрывает от кризиса на Украине

Индия получает выгоду с переработки российской нефти Фото: REUTERS

В мире есть только одна страна, которая сумела выиграть от украинского кризиса. Об этом заявил экономист Марк Туатти в эфире телеканала BFM TV.

По его словам, речь идет об Индии, которая сможет получать хорошую прибыль на приобретении и переработке российской нефти с целью последующей перепродажи.

"Индия между делом извлекла пользу от конфликта на Украине, поскольку русские теперь продают нефть Индии, чего раньше не происходило, - уточнил Туатти. - В Индии ее перерабатывают и перепродают дальше, в частности, в Европу".

Как ранее писал сайт KP.RU, журналист Питер Доран уверен, что введение потолка цен на российскую нефть обернется для Соединенных Штатов и Европы провалом. По его оценке, ограничение стоимости ресурса имеет все признаки надвигающегося исторического фиаско.

Напомним, Евросоюз окончательно утвердил потолок цен на нефть, происходящую из России. Соответствующий релиз опубликован в официальном журнале ЕС совместно с таблицей, в которой указана предельная цена на российскую нефть. Согласно документу, она составляет 60 долларов за баррель.