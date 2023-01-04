Житель Мелитополя задержан за передачу СБУ координат российской военной техники

Агент СБУ задержан в Мариуполе Фото: Олег ЗОЛОТО

Силовики задержали жителя Мелитополя по подозрению в передаче Службе безопасности Украины (СБУ) сведений о расположении и передвижении российских военнослужащих и военной техники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя силовых структур.

По его словам, украинские спецслужбы завербовали мариупольца через интернет. Он не только передавал Киеву координаты военной техники, но и выступал с призывами к физической расправе над военнослужащими Вооруженных сил России.

Собеседник агентства добавил, что материалы дела переданы в органы юстиции. Подозреваемому грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Как ранее писал сайт KP.RU, в декабре 2022 года Федеральная служба безопасности (ФСБ) заявила о задержании в ряде российских регионов россиян, которых подозреваю в сотрудничестве со СБУ.

Речь идет об оперативных мероприятиях в Пермском крае, Еврейской автономной области и Ростовской области. Против задержанных были возбуждены уголовные дела по статьям о госизмене и шпионаже.

Напомним, в Лисичанске российские спецслужбы ликвидировали агента СБУ, который намеревался организовать теракты на территории ЛНР. Агент оказывал вооруженное сопротивление при задержании из-за чего был ликвидирован.