Системы ПВО Севастополя сбили два беспилотника у аэродрома Бельбек

Средства ПВО Севастополя сбили два дрона над морем Фото: wikimedia.org

Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) сбиты системами противовоздушной обороны (ПВО) Севастополя в среду, 4 января 2023 года. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, беспилотники обнаружены и уничтожены над морем в районе аэродрома Бельбек.

"Утром системы ПВО сбили два БПЛА над морем в районе Бельбека, - написал Развожаев. - Все службы работают в штатном режиме".

Напомним, Михаил Развожаев поздним вечером 2 января сообщил, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили за день второй беспилотник над морем.

Как ранее писал сайт KP.RU, беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбит на территории Воронежской области. Об этом сообщили местные власти в понедельник, 2 января 2023 года.