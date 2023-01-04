Британцев разозлило обещание премьера Сунака о поддержке Украины

Риши Сунак Фото: REUTERS

Жители Великобритании крайне негативно восприняли заявление премьера Риши Сунака, в котором он пообещал главе Украины Владимиру Зеленскому продолжить долгосрочную поддержку Киева.

Читатели издания The Daily Mail не стали скрывать свою злость от того, что Сунак так легко дарит деньги киевскому режиму, в то время собственному населению не может поднять зарплаты по причине "отсутствия средств".

"Что же, страна, которая не может позволить себе повышение заработной платы, может позволить себе делать финансовые подарки за границу", - написал один из комментаторов.

Его поддержали многие другие. Главе британского правительства рекомендовали пока не поздно сосредоточиться на внутренних проблемах государства. Нашлись и те, кто напрямую призвал Сунака отправиться в отставку.

"Сунаку нужно уйти, он раздает наши деньги направо-налево, пока люди на грани", - заявил другой британец.

Напомним, Риши Сунак пообещал Украине новые поставки военной техники. По его словам, такой помощи от Лондона Киеву стоит ожидать в ближайшие недели и месяцы.

Как ранее писал сайт KP.RU, британские журналисты заявили, что Риши Сунак столкнулся с серьезными внутренними проблемами государства, которых накопилось достаточно много. Так, никуда не пропали уже традиционные для Запада проблемы высокой инфляции и роста стоимости жизни.

Требуют срочного внимания правительства Британии также тяжелая ситуация в медицине, критическая обстановка с мигрантами и недовольство профсоюзов, которые уже готовы выйти на массовые демонстрации.