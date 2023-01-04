Эрдоган вновь предложит Путину посредничество Анкары по Украине

Реджеп Тайип Эрдоган Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет телефонные переговоры с лидером России Владимиром Путиным в среду, 4 января 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

По его словам, турецкий лидер в ходе разговора вновь намерен предложить Путину посредничество Анкары в урегулировании конфликта на Украине.

"Имея возможность вести переговоры с двумя сторонами, президент Турции намерен и дальше предлагать свое посредничество", - заявил собеседник агентства, добавив, что сегодняшний диалог в этом плане не станет исключением.

Как ранее писал сайт KP.RU, представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что Реджеп Тайип Эрдоган планирует 4 января провести телефонные переговоры как с Владимиром Путиным, так и с украинским главой Владимиром Зеленским.

Напомним, турецкий лидер заявил, что западные страны активизируют провокации вместо посредничества в урегулировании украинского кризиса. В частности, это проявляется в позиции по так называемой "черноморской инициативе".

Турецкий лидер напомнил также, что изначальной целью зерновой инициативы была поставка украинского зерна в нуждающиеся страны, в частности, в африканский регион и указал на то, что лишь 14% продукции получили страны Африки в то время, как 44% - ушло в Европу.