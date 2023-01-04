МВД России подготовило закон против фиктивных браков для мигрантов

МВД намерено ужесточить миграционное законодательство Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

МВД России разработало законопроект, который призван исключить использование фиктивных браков мигрантами для легализации своего статуса на территории государства. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По ее словам, проект закона также затрудняет использование фиктивного отцовства с аналогичной целью.

Волк напомнила, что за 11 месяцев 2022 года органы внутренних дел приняли порядка 400 решений об аннулировании документов на проживание мигрантов в России в связи с признанием их браков недействительными.

Напомним, действующее законодательство разрешает упрощенную выдачу российского паспорта для лиц, состоящих в браке с гражданином страны в течение трех лет. При появлении общего ребенка требование о сроке брака отменяется.

Как ранее писал сайт KP.RU, председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин заявил, что в России ежегодно фиксируется рост преступности иностранных граждан: в 2021 году – на 6%, а в 2022 году – уже на 10%. При этом число убийств выросло на 16%, изнасилований – на 12%.

По словам руководителя ведомства, особенно высока преступность мигрантов в Московском регионе, Санкт-Петербурге, Челябинской, Курганской, Калужской и Ленинградской областях.