Премьер Японии завил, что мир находится в исторической поворотной точке Фото: REUTERS

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в обращении к представителям G7 заявил, что мир оказался сейчас в "исторической поворотной точке", где ему бросают серьезные вызовы, нарастают региональные и глобальные проблемы. Обращение опубликовано на сайте японского председательства в Группе семи.

По его словам, среди вызовов в "исторической поворотной точке" миру выделяются сложная обстановка в мировой экономике, энергетической и продовольственной безопасности, региональные вопросы, включая ситуацию вокруг Украины и в Азии, темы ядерного разоружения, изменения климата и глобального здравоохранения.

"Семерка" решительно отвергает любые односторонние попытки изменить статус-кво силой, угрозой или применением ядерного оружия, а также поддерживает международный порядок, основанный на верховенстве права", - сказал глава правительства.

В лице председателя Кисида пообещал поднимать открытые дискуссии в обсуждениях с лидерами "Большой семерки" глобальных проблем и на их основе формулировать конкретные шаги по решению поднятых вопросов.

Напомним, специальные представители Японии, США и Южной Кореи по КНДР обсудили в ходе встречи ракетные пуски Северной Кореи и согласовали трехстороннее сотрудничество для наращивания регионального потенциала сдерживания.

Директор департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси заявил, что Токио в качестве непостоянного члена Совета Безопасности (СБ) ООН с января 2023 года будет поднимать вопрос о своей роли в решении международных проблем, в том числе и ситуации на Корейском полуострове.