Звезда "Мстителей" Джереми Реннер поделился фото из больницы

Джереми Реннер Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Двукратный номинант на премию "Оскар" Джереми Реннер опубликовал фотографию из больницы в социальных сетях. Это его первый пост после травмы, полученной при уборке снега.

Голливудский актер поблагодарил поклонников за слова поддержки.

"Спасибо вам всем за ваши добрые слова, - написал Реннер. - Я сейчас слишком не в форме, чтобы печатать. Но я шлю любовь всем вам".

Как ранее писал сайт KP.RU, Джереми Реннер госпитализирован с тупой травмой грудной клетки и повреждением опорно-двигательного аппарата после неприятного инцидента во время чистки снега. Он перенес операцию, после чего перемещен в отделение интенсивной терапии.

Джереми Реннер наиболее известен по роли Клинта Бартона "Соколиного глаза" в фильмах вселенной Marvel, в том числе в трех частях "Мстителей". Также снимался в популярных картинах "Город воров", "Миссия невыполнима: Протокол Фантом", "Охотники на ведьм", "Повелитель бури" и "Эволюция Борна".