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НовостиОбщество4 января 2023 9:22

Губернатор Голубев сообщил, что ПВО в Ростовской области сработала по шарообразному объекту

Цель находилась на высоте 2,5 километра
Роман КИЛЬМЯШКИН
Василий Голубев. Фото: правительство Ростовской области

Василий Голубев. Фото: правительство Ростовской области

Губернатор Ростовской области Василий Голубев раскрыл подробности работы системы противовоздушной обороны (ПВО) в Мясниковском районе вечером во вторник, 3 января.

По словам главы региона, цель в виде объекта в форме шара была зафиксирована на высоте 2,5 километра, и ее решили ликвидировать.

"На высоте 2,5 километра был обнаружен малоразмерный объект в форме шара, который свободно летел по ветру, - написал Голубев в своем телеграм-канале. - Было принято решение о его ликвидации".

Как ранее писал сайт KP.RU, власти Ростовской области призвали жителей не поддаваться панике после появления сообщений в соцсетях о работе ПВО в регионе. Василий Голубев, в частности, подчеркнул, что волноваться жителям области совершенно точно не о чем – небо надежно прикрыто средствами ПВО.