Россия и Казахстан пресекли деятельность преступной группировки в Байконуре

КНБ и МВД Казахстана совместно с ФСБ и МВД России в городе Байконур задержали 18 членов преступной группировки 3 января 2022 года Фото: REUTERS

Правоохранительные органы и спецслужбы Казахстана и России в ходе операции присекли деятельность организованной преступной группы (ОПГ) в городе Байконур. Об этом , сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана.

"Третьего января КНБ и МВД Казахстана совместно с ФСБ и МВД России в городе Байконыр (Байконур) реализована совместная спецоперация по пресечению деятельности общественно опасной организованной преступной группы, в число которой входили граждане Казахстана и России", - говорится в сообщении пресс-службы.

Одновременно с этим, еще в городах трех городах: Астана, Кызылорда и Конаев, правоохранительные органы задержаны пособников данной группировки. Отмечается, что в общей сложности было задержано 18 предводителей и активных членов организации. Сотрудники спецслужб изъяли оружие, деньги и необходимые материалы в интересах следствия.

"На их счету - похищения людей, вымогательства, вооружённые разбойные нападения и кражи. Криминальные элементы на протяжении длительного времени негативно влияли на криминогенную ситуацию в городе Байконыр и Кызылординской области, отличались особой жестокостью в совершении тяжких и особо тяжких преступлений", - отмечается в пресс-релизе.

В настоящее время в рамках досудебного расследования устанавливается причастность задержанных к совершению иных преступлений, проводятся необходимые следственные действия.

Напомним, ФСБ совместно со Следственным комитетом России на Урале и Северном Кавказе предотвратили активность сторонников запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ)*, которые, по версии следствия, переправляли "наемников в Сирию и Украину".

Правоохранительные органы производили задержание в Дагестане, Чечне, Тюменской области и ХМАО. Восемь участников в составе ИГ* в Сирии, объявлены в международный розыск. Двоих адептов суд приговорил к длительному лишению свободы.