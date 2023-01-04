Число госпитализаций больных коронавирусом в России выросло почти на треть Фото: Олег ЗОЛОТО

За прошедшие сутки в России было выявлено 3328 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом, в среду, 4 января 2023 года, сообщает Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно данным Оперштаба, подтверждено 45 летальных исходов. Получили справки о выздоровлении 4942 человека, что на 9,9% меньше по сравнению с минувшим вторником.

Количество госпитализаций наоборот увеличилось. Так, за прошедшие 24 часа госпитализировано 662 человека, что на 29,3% больше, чем днем ранее.

Таким образом общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией за все время пандемии в России выросло до 21 813 839. Жертвами COVID-19 стало 393 898 человек, а из больниц выписали 21 227 998 пациента.

Напомним, врач-терапевт Валерия Румянцева дала советы, как снизить воздействие инфекции на организм и избежать встречи с простудами. По ее словам, в первую очередь следует носить маску и перчатки, а также пользоваться антисептиком.