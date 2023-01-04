На польском телеканале в бегущей строке появилась надпись "Героическая оборона России"

На польском телевидении в бегущей строке появилась надпись "Героическая оборона России". Об этом пишет газета Gazeta Polska.

"Российская армия меняет тактику ведения боевых действий в Украине. Так прогнозирует украинская военная разведка. Наблюдения показывают, что россияне готовят специальные штурмовые группы", - подчеркнули в издании.

Эти сообщения сопровождались красной полосой с надписью "Героическая оборона России".

Есть подозрение, что это ошибка, и на это также намекают комментаторы. «Даже после новогодних праздников сны поправляются», — написал один из пользователей Twitter.

Пока представители руководства общественного вещателя никак не прокомментировали ситуацию.

"После новогодней ночи еще выздоравливают", "Трезвым работать можно, но для чего...", "ТВП Инфо уже 2 января 2023 года де-факто выиграл конкурс на луч ужаса 2023 года н.э. на ТВП", "Жду комментария Ярослава Олеховского, но, наверное, не дождусь", — цитирует газета других пользователей Twitter.

Напомним, прежде страны Балтии отозвали лицензию на вещание у российского оппозиционного канала "Дождь"* за упоминание помощи ВС РФ в эфире. Операторы Эстонии в четверг, 8 декабря, вслед за Латвией и Литвой приняли решение о прекращении вещания телеканала "Дождь"*.

О прекращении вещания телеканала "Дождь"* своим подписчикам сообщила компания Home3, опубликовав на сайте сообщение, что данный канал "не будет транслироваться в балтийских странах ... с 8 декабря".

*Министерство юстиций РФ внес в реестр СМИ-иностранных агентов.

Пока представители руководства общественного вещателя никак не прокомментировали ситуацию.

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