Ростех начнет производство новейших средств РЭБ и борьбы с дронами в феврале-марте 2023 года

В России готовится серийное производство средств РЭБ и борьбы с дронами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Производство нового поколения средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и борьбы с дронами планируется начать в России в феврале-марте 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Сейчас военная техника проходит государственные испытания. После их завершения новейшие разработки уже начнут поступать в Вооруженные силы России.

"В течение одного-двух месяцев планируется завершить госиспытания и перейти к серийному производству принципиально нового поколения авиационных и наземных средств РЭБ и борьбы с беспилотными летательными аппаратами", - уточнили в госкорпорации.

Как ранее писал сайт KP.RU, китайский журналист Габриэль Онрада заявил, что Россия одерживает верх в радиоэлектронной борьбе на Украине, успешно выводя из строя беспилотные летательные аппараты противника (БПЛА).

Автор ссылается на отчет британского Королевского объединенного института оборонных исследований, согласно которому уже к лету российские войска уничтожили 90% беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это вынуждает Киев просить дополнительные поставки БПЛА.