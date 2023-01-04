Грядет мощный обвал холода: россиян предупредили о суровых морозах до минус 40 Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил россиян о грядущих морозах.

По словам синоптика, антициклон принесет сильное похолодание на всю европейскую часть страны в ближайшие дни. Температура воздуха в это время будет ниже климатической нормы на 8-16 градусов.

- Мощный обвал холода ожидается не только в Москве, он будет повсеместным на европейской территории России ... и в других регионах Центрального федерального округа, и на Урале, и даже на юге России, - предупредил метеоролог в беседе с ТАСС.

Также по словам Вильфанда, столбик термометра в Северо-Западном, Уральском, Центральном и Приволжском федеральных округах будет ниже климатической нормы на 8-16 градусов с 6 января 2023 года. Что касается южной части страны, то там похолодание начнется с 7-8 января.

Наиболее суровые морозы, до минус 30-40 градусов, прогнозируются на территории Урала уже со среды. Гидрометцентр выпустил экстренное предупреждение об аномально холодной погоде в Свердловской области и Пермском крае с 4 до 9 января.

Ранее сайт KP.RU писал, что 2023-й год начался с впечатляющих аномалий погоды. В Москве побиты два температурных рекорда - и 1, и 2 января стали самыми тёплыми за все 140 лет метеонаблюдений. Прошёл ледяной дождь и два "обычных" дождя (хотя вообще-то в январе любой дождь - штука экстраординарная).

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