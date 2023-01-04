Захарова поставила Италию на место за предложение стать посредником по Украине Фото: Алексей БУЛАТОВ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала предложение Италии выступить "гарантом" мирного урегулирования ситуации на Украине.

По ее мнению, РФ не может рассматривать это предложение, поскольку для нашей страны крайне странно слышать инициативы о посредничестве от государств, занявших агрессивную антироссийскую позицию.

- Многие страны заявляют о готовности поучаствовать в деле урегулирования украинского кризиса, а некоторые и прямо предлагают нам свои посреднические услуги... Некоторые делают это искренне, другие преследуют свои корыстные цели, пытаются "вклиниться" в переговорный процесс для получения внешнеполитических дивидендов, - заявила Захарова. Ее комментарий опубликован в телеграм-канале российского дипломатического ведомства.

Кроме того, она обратила внимание на то, что некоторые страны, выступающие за урегулирование ситуации, не только "поддержали кровавый киевский режим, но и оказывают ему существенную военную и военно-техническую помощь, сознательно накачивают Украину вооружениями".

Напомним, итальянский премьер-министр Джорджа Мелони в конце декабря 2022 года сообщала, что власти Италии готовы стать "гарантом" мирного договора по урегулированию конфликта на Украине.

А в прошлом году бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью информационной платформе Redaktions Netzwerk Deutschland заявила, что в будущем была бы готова выступить посредником для решения конфликта между Москвой и Киевом.