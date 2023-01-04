Японские СМИ сообщили о возможных казнях крупных чиновников в КНДР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший министр иностранных дел КНДР (Северная Корея) Ли Ён Хо и еще несколько чиновников ведомства могли быть казнены в 2022 году. Об этом сообщает японская газета "Иомиури" со ссылкой на источники.

В публикации говорится, что казни якобы имели место "в период с лета по осень". Что могло повлечь послужить причиной для применения такой высшей меры наказания к дипломатам, пока неизвестно. Но, согласно предположениям и информации источников, несколько из представителей МИД КНДР работали в посольстве Северной Кореи в Великобритании. Не исключается, что причинами могли быть проблемы, связанные с посольством, но детали не уточняются.

Также сообщается, что в 2016 году заместитель посла КНДР в Великобритании Тхэ Ён Хо вместе с семьей перебрался в Южную Корею, где получил убежище. После этого поступка северокорейские власти обвинили его в финансовых хищениях, совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего и шпионаже в пользу Южной Кореи.

Японское издание не исключает, что недавние казни могли быть направлены на оказание давление на северокорейских дипломатов, дабы предотвратить попытки подобного бегства.

А ранее СМИ сообщили о публичной казни через расстрел гражданина Северной Кореи, который нарушил ограничения, введенные в стране из-за коронавируса. Мужчину якобы поймали на границе при переправке контрабанды из Китая. Казнь была необходима, чтобы "запугать людей и заставить их следовать правилам", сообщили издания.