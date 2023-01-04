Глава Минпромторга Мантуров совершил полет на новейшем российском самолете МС-21

Глава Минпромторга Мантуров полетал на новейшем российском самолете МС-21 Фото: Андрей МИНАЕВ

Вице-премьер России, глава Минпромторга Денис Мантуров 4 января в качестве пассажира совершил полет на новейшем российском самолете МС-21. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства по итогам посещения ФАУ "ЦАГИ" и предприятия Объединенной авиастроительной корпорации в Ульяновске.

- В Ульяновск Денис Мантуров прилетел в сопровождении гендиректора ПАО "ОАК" Юрия Слюсаря и гендиректора авиакомпании "Россия" Яна Бурга на новейшем самолете МС-21 в ливрее авиакомпании, - сказано в сообщении.

Также руководитель ведомства ознакомился с ресурсными испытаниями самолетов МС-21 и SSJ-New.

Мантуров заявил, что сейчас, учитывая проведение спецоперации, сотрудники оборонных предприятий продолжают работу, несмотря на праздничные дни.

- Сотрудники заводов выполняют свой долг, чтобы нашим Вооружённым Силам на передовой своевременно и в необходимом количестве поступала вся необходимая техника, боеприпасы и экипировка, - подытожил чиновник.

Как писал сайт KP.RU, самолет МС-21 ("Магистральный самолет XXI века") - это наш ответ массовым моделям западных лайнеров, который должен составить им конкуренцию. Основные аналоги нового судна известны: это Airbus A321 и Boeing 737-800.