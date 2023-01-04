Посольство России в Латвии вызвало полицию из-за подозрительной посылки с веществом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представитель латвийской полиции Симона Гравите сообщила, что сотрудников ведомства днем 4 января вызвали в посольство России в Риге. Причиной для звонка в правоохранительные органы стала послужила подозрительная посылка с неизвестным веществом.

- Сегодня был получен вызов в связи с тем, что посольство России, возможно, получило подозрительную посылку, где находится вещество неизвестного происхождения. Сейчас на месте работают сотрудники полиции и других оперативных служб, проводится проверка, - заявила Гравите в эфире Латвийского радио.

В декабре 2022 года посольство России в столице Литвы - Вильнюсе, получило сообщение об угрозе взрыва. Как пояснили правоохранители, оно было ложным, зданию и сотрудникам ничего не угрожает. Кто оставил данное "послание", пока выяснить не удалось.

А до этого местные хулиганы облили краской таблицу на здании посольства России в Польше и выбили стекла в окнах, обстреляв металлическими шариками из рогатки.