Президент Румынии Йоханнис призвал Зеленского пересмотреть закон о нацменьшинствах Фото: REUTERS

Президент Румынии Клаус Йоханнис поговорил по телефону с украинским лидером Владимиром Зеленским. Во время разговора он призвал украинского коллегу пересмотреть принятый накануне закон о национальных меньшинствах. Об этом говорится в сообщении на сайте президентской администрации.

В тексте уточняется, что данный закон "вызывал озабоченность и недовольство на уровне румынских властей и представителей румынского сообщества на Украине".

- Президент Йоханнис предложил господину Зеленскому предпринять необходимые решения, которые устранили бы эту озабоченность, - сказано в сообщении.

В результате беседы лидеры стран "в этом смысле договорились, что в ближайший период министры иностранных дел двух стран проведут переговоры о двустороннем урегулировании упомянутых аспектов".

Напомним, 31 декабря 2022 года украинский президент Владимир Зеленский одобрил закон о национальных меньшинствах, который является одним из условий начала переговоров о вступлении Украины в Европейский союз. Согласно документу, представители нацменьшинств на Украине имеют право на самоидентификацию, свободу мирных собраний, общественных объединений, а также выражения взглядов, слова и религии.