Политики в США по-крупному подвели Байдена Фото: REUTERS

Американский президент Джо Байден считает позором невозможность членов Республиканской партии определиться с выбором спикера в палату представителей конгресса США.

- Это не моя проблема. Позорно, - приводит слова Байдена журналист президентского пула.

Также глава Белого дома напоминает, что весь "остальной мир наблюдает" за происходящем в конгрессе.

Накануне сообщалось, что члены Палаты представителей Конгресса США не смогли выбрать спикера за три тура голосования, заседание перенесли на следующий день. CNN отмечает, что в последний раз спикера Палаты не смогли выбрать в первом туре голосований в 1923 году.

Лидер от республиканцев Кевин Маккарти по итогам третьего тура голосования набрал 202 голоса, несмотря на контроль его партии над нижней палатой.

Как ранее писал сайт KP.RU, Палата представителей США - это нижняя палата Конгресса США. В ней представлен каждый штат пропорционально численности населения.