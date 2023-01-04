США планируют предоставить Киеву новую военную помощь в ближайшие дни Фото: REUTERS

США планируют в ближайшие дни и недели предоставить Киеву новую военную помощь, включая установки РСЗО HIMARS, сообщил на онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Он также добавил, что американская сторона не ожидает скорого завершения боевых действий на Украине.

- На востоке (Украины) бои в последние несколько недель были особенно интенсивными. Думаю, нам следует ожидать, что такие боевые действия будут продолжаться ... мы продолжаем оказывать Украине помощь ... Вы увидите, как мы снова будем это делать в ближайшие дни и недели, - сказал Кирби.

Днем ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал Украине новые поставки военной техники. По его словам, такой помощи от Лондона Киеву стоит ожидать в ближайшие недели и месяцы.

А в конце декабря 2022 года президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял, что его страна поставила Киеву ракетные установки и системы ПВО Crotale, а также планирует в начале 2023 года доставить новую партию оружия.

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