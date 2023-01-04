Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове. Фото носит иллюстративный характер. Фото: REUTERS

Взрывы прозвучали в Харьковской области вечером в среду 4 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ. Сообщается, что воздушная тревога в регионе не объявлялась. Информации о разрушениях или жертвах не приводится.

Напомним, воздушная тревога была объявлена по всей Украине 4 января 2023 года. Населению рекомендуется не покидать укрытий.

Также сообщалось, что видео уничтожения пунктов с боеприпасами ВСУ высокоточными снарядами нового поколения опубликовало Минобороны РФ. В Минобороны РФ заявили, что попадание одного боеприпаса гарантированно уничтожает объект.

Тем временем глава МИД Украмны Дмитрий Кулеба заявил, что Украина развернет системы Patriot в «максимально короткие сроки». По его словам, об этом договорились Зеленский и Байден.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли в результате ударов ВСУ по Васильевке в Запорожье. Еще 15 граждан пострадали.