Раскрыто, чем на самом деле опасен сухой воздух в помещении Фото: Алексей БУЛАТОВ

Зимой воздух в помещении становится слишком сухим из-за отопления. В результате это грозит навредить здоровью.

По словам врача-эксперт лаборатории и кандидат медицинских наук Екатерина Кашух, в таком случае у человека могут появиться или обостриться такие заболевания, как атопический дерматит и псориаз. Об этом пишет RT.

Кроме того, на пересушенных слизистых носа и горла нарушается местный иммунитет, задерживаются патогенные вирусы и бактерии, что повышает риск развития ОРВИ.

- От сухого воздуха также страдают глаза. Это чревато развитием синдрома сухого глаза... Оптимальная влажность воздуха в комнате составляет 40- 60%. Но с наступлением отопительного сезона этот показатель опускается до уровня 20-30%, - объяснила эксперт.

По её мнению, решить такую проблему поможет увлажнитель воздуха.

Ранее Life.ru писал, что многие сталкиваются с сухостью кожи именно в зимний период. По словам косметолога Екатерины Пащенко, сухость кожи может начаться из-за сокращения светового дня, из-за чего человек получает меньше витамина D, и включения отопления в помещениях. Кроме того, повлиять на состояние эпидермиса может и жёсткая вода.