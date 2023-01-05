Эти три вещи нельзя делать с кожей: узнайте какие Фото: Евгения ГУСЕВА

Зимой кожа лица как никогда нуждается в особом уходе. Однако не все косметические процедуры в домашних условиях полезны.

По словам дерматокосметолога Татьяны Малышевой, есть три вещи в уходе за кожей, которые нельзя делать. Об этом пишет Life.ru.

Прежде всего речь идет об отшелушивании. Дело в том, что такая процедура пересушивает кожу и без должной подготовки пилинг может вызвать осложнения. Так, например, были случаи, когда их делали в домашних условиях и в результате получали ожоги, предупреждает она.

Во-вторых, эксперт не советует россиянам оставаться без домашнего ухода, назначенного специалистом согласно вашему типу кожи. Кроме того, в зимний период стоит отказаться от протирания кожи кубиками льда, особенно если она чувствительная или на ней есть купероз.

Ранее телеканал "360" сообщал, как привести лицо в порядок после новогодних праздников. Так, эксперты советуют лучше выбирать маски, в составе которых присутствуют гиалуроновая кислота, глицерин, экстракт алое вера, сыворотки. Эти компоненты улучшают цвет лица, уменьшают отечность. Кроме масок, можно сделать себе лимфодренажный массаж с помощью ледяных кубиков.