Правозащитник Барака заявил, что Европа осознала, что ее специально втягивали в конфликт с Россией. Фото: REUTERS

Европейцы осознали, что их сознательно втянули в конфликт с Россией. Об этом заявил Аджаму Барака, кандидат в вице-президенты США от партии зеленых и афроамериканский правозащитник, комментируя заявление внука Шарля де Голля об антироссийском заговоре Запада.

Правозащитник подчеркнул роль американской пропаганды в продвижении идеи необходимости объединения Запада для противостояния России.

«В то время как пропагандистское оружие американского государства, притворяющееся информационными агентствами, продвигает идею единства Запада против России, позиции таких людей, как Пьер де Голль, внук Шарля, отражают растущий консенсус в отношении того, что Европу втянули в войну с Россией», — написал Барака в Twitter.

Напомним, внук бывшего президента Франции, основателя Пятой республики генерала Шарля де Голля Пьер де Голль заявил, что количество и глубина санкций демонстрируют, что Запад заранее спланировал экономическую войну против России.

Ранее замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев назвал западные санкции против России финансовой ядерной бомбой и отметил, что Запад планировал полностью разрушить экономику РФ, однако ему это не удалось. Все показатели работы финансовой системы России находятся на стабильном уровне, добавил он.