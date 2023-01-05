Госдеп США ожидает взаимности от России по числу дипломатов в представительствах

В США заявили о желании достичь взаимности с Россией по числу дипломатов. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Вашингтон ожидает от России взаимности в вопросе дипломатического присутствия. Об этом заявил в среду 4 января глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс. Официальный представитель Госдепа отметил, что, по его мнению, в российских дипломатических учреждениях в США работает «больше дипломатов, чем США имеют в России».

«Мы стремимся располагать в Москве тем, чем располагает российская сторона в США. Это принцип, который мы стараемся применять касательно дипломатических отношений по всему миру», - сказал Прайс на брифинге, добавив, что Вашингтон надеется на прогресс в работе с Москвой по этому вопросу.

Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия готова договариваться с США по теме диппредставительств, уточнив, что на каждый враждебный шаг США в адрес России последует реакция.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров высказался о высылке западными странами российских дипломатов. «Высылая наших сотрудников, западные партнеры при этом очень хотят сохранить свои команды в Москве, чтобы не потерять возможность коммуникации. Логику их действий понять трудно», - заявил Лавров.

Также Лавров заявил, что России нет смысла сохранять прежнее дипломатическое присутствие в Европе. РФ будет переключаться на работу с другими государствами, пояснил глава МИД РФ.