Рогов: в Мелитополе Запорожской области был слышен мощный взрыв

Рогов сообщил о мощном взрыве в Мелитополе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мелитополе Запорожской области был слышен мощный взрыв. Об этом сообщил в субботу 4 января член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По информации Рогова, взрыв был слышен также в пригороде Мелитополя.

«Около 23:35 в Мелитополе и ближайшем пригороде был слышен мощный взрыв», - написал чиновник в своем Telegram, добавив, что, по предварительным данным, речь идет о срабатывании систем ПВО.

Также сообщалось, что видео уничтожения пунктов с боеприпасами ВСУ высокоточными снарядами нового поколения опубликовало Минобороны РФ. В Минобороны РФ заявили, что попадание одного боеприпаса гарантированно уничтожает объект.

Тем временем глава МИД Украмны Дмитрий Кулеба заявил, что Украина развернет системы Patriot в «максимально короткие сроки». По его словам, об этом договорились Зеленский и Байден.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли в результате ударов ВСУ по Васильевке в Запорожье. Еще 15 граждан пострадали.

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