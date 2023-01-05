Сенатор Пушков назвал формальной критику Бандеры в Польше

Пушков прокомментировал заявление Моравецкого о Бандере. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российский сенатор Алексей Пушков высмеял реакцию польского премьер-министра Матеуша Моравецкого на празднование Киевом дня рождения нацистского преступника Степана Бандеры, назвав его формальным и не имеющим значения.

«Возмущение премьера Польши не стоит и ломаного гроша, поскольку не будет иметь никаких политических последствий. Это делается для проформы: вот, мол, Варшава отреагировала на празднование дня рождения Бандеры. Возмутилась типа и «выразила», - написал Пушков в Telegram, добавив, что политическое значение высказываний Моравецкого равно нулю.

«В Киеве это знают, внимания не обращают и принимать польское возмушение в расчет не намерены», - резюмировал Пушков.

Напомним, премьер Польши Моравецкий заявил, что планирует напомнить Шмыгалю о недопустимости прославления Бандеры.

После этого поляки высмеяли заявление Моравецского, так как, по их оценке, оно не подкреплено какими-то действиями, а помощь Варшавы Киеву может обернуться серьезными неприятностями.

Тем временем в Израиле возмутились чествованием украинского националиста, но заявили, что «ничего не могут сделать» с культом Бандеры на Украине.