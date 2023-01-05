Что произошло в ночь на 5 января 2023 года. Фото: REUTERS

Заместитель министра информации Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов опубликовал в Telegram-канале радиоперехваты переговоров наемников из Польши, которые находились в зоне проведения специальной военной операции.

Издание Express пишет, что развертывание Россией гиперзвуковых ракет «Циркон» прорвет морскую оборону НАТО. Эксперты предполагают, что передовые российские разработки в области вооружений не позволяют Западу вывести украинский конфликт на более масштабный уровень

В США отметили нарастающий прогресс российской армии под Артемовском. Об этом заявил украинский чиновник высокого ранга.

Сербский президент Александар Вучич назвал девять стран, отозвавших признание Косово. Ранее МИД Сербии сообщил, что десятая страна отозвала признание независимости Косово.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о сильном взрыве в Мелитополе. По предварительным данным, сработало ПВО.

Денис Пушилин сообщил, что почти всех раненых при обстреле Макеевки ВСУ отправили на лечение в другие регионы.

В украинскую Верховную раду направлен законопроект о «преодолении последствий русификации». Об этом заявил глава украинского Министерства культуры Александр Ткаченко. По словам министра, принятие этого документа позволит законным образом бороться с улицами Пушкина.

Странам ЕС рекомендовано требовать у прибывающих из Китая отрицательный тест на коронавирус. Также всем пассажирам на рейсы в Китай и из Китая рекомендовано носить маски.

В США признали право Израиля самостоятельно принимать решение по взаимоотношениям с Москвой и Киевом. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

McDonald's может уйти из Казахстана из-за проблем с поставками мяса. Сеть ресторанов быстрого питания не смогла найти поставщика котлет после изменения глобальных цепочек поставки из-за украинского конфликта.

Байден поставил в тупик американских пользователей Twitter «фразой старого соседа». Американцы не нашли смысла в комментарии Байдена относительно будущего США.

Французы раскритиковали Макрона за обещание отправить на Украину бронеавтомобили. Читатели французских СМИ посоветовали президенту обратить внимание на проблемы в собственной стране.

В Москве жестоко убита радиоведущая Анна Азовская.