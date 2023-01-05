«Ъ»: Запад и Восток попали в зависимость от Эрдогана после раскола мирового сообщества из-за украинского кризиса Фото: REUTERS

Анкара заняла уникальную позицию после раскола мирового сообщества из-за украинского кризиса. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Говорится о том, что президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана можно назвать самым успешным политиком прошедшего года, и даже несмотря на заявления о приверженности скорейшему урегулированию украинскому конфликта, Анкара получает выгоду от данной ситуации.

По мере усиления антироссийских санкционных ограничений западных стран Турция наращивает торговлю с Россией, а также на пользу пошло открытие газового хаба и посредничество в заключении и реализации зерновой сделки.

Кроме того, Турция получила езе один рычаг воздействия на НАТО на фоне желания Швеции и Финляндии присоединиться к альянсу. Отмечается, что дальнейшую судьбу страны определят президентские и парламентские выборы 2023 года.

Напомним, накануне ранее Эрдоган назвал главной целью Турции войти в высшую лигу глобальной политики и экономики, а также заявил о планах республики в кратчайшие сроки стать глобальным центром ценообразования на газ.