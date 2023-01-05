Финляндия не пустила через границу с Россией более трех тысяч человек в 2022 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В прошедшем 2022 году пограничники Финляндии запретили въезд в страну через границу с Россией 3 375 иностранным гражданам. Такие данные привел представитель финской погранслужбы Мира Алопаеус.

«Наиболее распространенной причиной воспрепятствования въезду была угроза общественному здоровью и обеспечение общественного порядка и безопасности в связи с ограничениями в соответствии с решениями правительства», - приводит РИА Новости слова представителя финской погранслужбы.

Годом ранее, таких случаев было в 7,5 раз меньше. Тогда финские пограничники не пустили в страну 440 человек. Кроме того, в 2022 году Финляндия выписала 958 штрафов, что почти в три раза больше, чем годом ранее.

Напомним, в сентябре 2022 года Финляндия объявила о планах строительства забора на границе с Россией, отметив, что забор собираются возвести на юго-восточной границе в районе Карельского перешейка для предотвращения нелегальной миграции.