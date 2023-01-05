Amazon сократит свыше 18 тысяч сотрудников вместо заявленных ранее 10 тысяч Фото: REUTERS

Amazon сократит свыше 18 тысяч работников вместо заявленных ранее 10 тысяч. Такое заявление сделал генеральный директор онлайн-ретейлера Энди Джесси в публикации, которая была размещена на сайте компании

В ноябре 2022 года говорилось о том, что руководство Amazon собирается уволить 10 тысяч сотрудников. Как уточнил Джесси, такое решение было принято в рамках планирования на следующий год на фоне «неопределенности в экономике и в связи с набором большого числа сотрудников в последние два года», предупредив при этом о возможности дополнительных сокращений.

Отмечается, что по результатам проведенного анализа руководство компании приняло «непростое решение о дополнительном устранении» нескольких должностей. В общей сложности, как уточнил Джесси, будет уволено свыше 18 тысяч работников преимущественно из отделов продаж и найма персонала.