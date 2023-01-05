Белый дом отказался публично обсуждать детали переговоров с Россией по обмену Пола Уилана Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон не намерен публично вести переговоры о возвращении осужденного в России американца Пола Уилана. Такое заявление сделал координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«По Уилану вести переговоры на публике мы не будем. И я бы даже не стал начинать пытаться излагать контекст или детали продолжающихся переговоров с россиянами. Они продолжаются», - заявил в ходе брифинга сотрудник СНБ.

Тем не менее Кирби отметил, что в США намерены увидеть Уилана дома, поэтому пытаются добиться его освобождения. Однако, по его словам, говорить публично о механизмах и обсуждениях, которые Вашингтон ведут с Россией, это «последнее, что хочет Белый дом».

Напомним, Пол Уилан осужден за шпионаж. Суд назначил ему наказание в виде 16 лет тюремного заключения, которое он отбывает в одной из колоний в Мордовии.