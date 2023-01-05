Тайвань расширил экспортные санкции в отношении России и Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство экономики Тайваня (MOEA) расширило ограничительные меры на экспорт отдельных групп товаров в Россию и Белоруссию. Такое заявление было опубликовано на сайте ведомства в среду, 4 января.

Под ограничения попало 52 наименования, среди которых химикаты, вещества, связанные с ядерной энергетикой, а также продукция машиностроения. Кроме того, новые ограничения включают в себя такие спецсредства как дубинки, ножные цепи, наручники, а также смирительные рубашки.

В ведомстве подчеркнули, что соответствующие меры необходимы для предотвращения экспорта товаров и технологий двойного назначения, которые в свою очередь могут быть использованы в военных целях.

Новые правила уже вступили в силу. Ведомство обращается к поставщикам с просьбой соблюдать правила экспортного контроля, а также проводить надлежащую проверку перед сделкой с Россией и Белоруссией.

Напомним, в июне прошлого года Министерство экономики Тайваня ввело запрет на экспорт в Россию и Белоруссию чипов с тактовой частотой более 25 МГц, а также микросхем.