FP: Байден сконцентрируется на поставках оружия Украине в 2023 году Фото: REUTERS

Администрация президента США Джо Байден в наступившем 2023 году сконцентрируется на поставках вооружения Украине. Такую оценку дали аналитики американского издания Foreign Policy.

Как уточняется в статье, Вашингтон стал крупнейшим поставщиком военной помощи Киеву, и «основная задача администрации Байдена - в поддержании стабильных поставок оружия» для того, чтобы поддержать конфликт. Тем же временем главе Белого дома необходимо «сбалансировать обязательства», учитывая уровень боеготовности и американских вооруженных сил, а также повышенный контроль со стороны республиканцев в Конгрессе.

Кроме того, еще одной задачей Байдена в 2023 году станет обеспечение США достаточным объемом энергоресурсов для того, чтобы не допустить новых скачков стоимости внутри страны и, возможно, за границей. Авторы материала также указывают на тенденцию продолжения технологического соперничества с Китаем в области микроэлектроники, и на недопущение распространения ядерного оружия в мире.