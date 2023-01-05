Дрон КНДР проник в бесполетную зону у офиса президента Южной Кореи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В беспилотную зону в Сеуле попал дрон из арсенала вооруженных сил Северной Кореи. Об этом в четверг, 5 января, пишет агентство Yonhap.

Как сообщается, зона безопасности «P-73», радиус которой составляет около 3,7 километров, находится вокруг офиса президента Южной Кореи Юн Сок Ёля. Сообщается, что беспилотник подлетел с севера, но не приблизился к ключевым охраняемым объектам.

Представители силовых структур Южной Кореи уточняют, что данный инцидент произошел еще в декабре 2022 года, однако нарушений или серьезных угроз зарегистрировано не было, а министр обороны Южной Кореи Ли Чжон Соп уведомил президента о случившемся в ходе брифинга о мерах борьбы с беспилотной авиацией.

Напомним, в самом конце прошлого года, 31 декабря, появилось сообщение о том, что специальные представители Японии, США и Южной Кореи по КНДР в специальной ходе встречи обсудили ракетные пуски Северной Кореи, согласовав трехстороннее сотрудничество для наращивания регионального потенциала сдерживания.