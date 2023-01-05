Принц Гарри в своих мемуарах рассказал о нападении старшего брата Уильяма Фото: REUTERS

Герцог Сассекский принц Гарри в своих мемуарах рассказал о драке со старшим братом Уильямом. Об этом передает британская газета The Guardian со ссылкой на произведение.

В книге говорится о том, что инцидент случился в Лондоне в 2019 году из-за американки Меган Маркл - супруги младшего сына короля Великобритании Карла III. Какпередает Гарри, его брат пришел обсудить «катастрофу» в отношениях, говоря, что хочет помочь брату, однако он назвал Маркл «грубой», «трудной», а также «раздражительной», повторяя таким образом лейтмотив прессы.

Отмечается, что словесная перепалка закончилась «физическим нападением». «Он схватил меня за воротник, сорвал ожерелье и повалил на пол», - сообщает принц Гарри, который в результате этого упал на собачью миску, что треснула у него под спиной.

«Я лежал там какое-то время, ошеломленный, потом поднялся на ноги и велел ему убираться», добавил он.

Напомним, как писал сайт KP.RU, готовые мемуары принца Гарри, продажа которых стартует 10 января 2023 года, охраняют как сверхсекретные документы. Предполагается, что книга, получившая название «Запасной», спровоцирует новую серию скандалов в семействе Виндзоров.