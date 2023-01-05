Володин отреагировал на планы ФРГ передать Украине замороженные активы России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в четверг, 5 января, заявил, что планируемое Германией изъятие российских денежных средств, а также собственности для передачи Украине может привести к последующему игнорированию международного права другими странами.

«Сегодня немецкое правительство решило переложить проблемы, которые создали их предшественники, на нашу страну. С этой целью планируют изъять российские активы для восстановления Украины», - написал спикер в своем Telegram-канале.

Володин отметил, что подобное решение положит начало процессу, когда все страны начнут «игнорировать международное право, по своему усмотрению забирать, что посчитают нужным». Кроме того, как он отметил, после принятия соответствующего решения Москва будет иметь право на аналогичные действия в отношении немецких активов, а также активов других государств.

Напомним, ранее появилось сообщение о том, что немецкие власти готовы поддержать требование Киева на использования заблокированов российских активов, но при условии, что союзники по Европейскому союзу поступят таким же образом.