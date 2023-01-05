МИД Эстонии заявил о решении передать замороженные российские активы Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эстонские власти намерены выработать механизм передачи Киеву на восстановление замороженные российские финансовые активы. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что европейские страны поручили Еврокомиссии разработать юридическую схему, которая позволит использовать замороженные российские активы для помощи в восстановлении Украины, но соглашения по данному вопросу на сегодняшний день не достигнуто.

«Мы обсудили это в правительстве и решили, что параллельно начнем создание юридической структуры, которая позволит использовать эти деньги», - заявил эстонский министр газете Postimees, отметив, что соответствующие решение Таллина стало бы прецедентом с точки зрения международного права.

Напомним, накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на планы ФРГ передать Украине замороженные активы России, отметив, что это может привести к последующему игнорированию международного права другими странами.