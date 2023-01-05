В Китае раскритиковали Макрона за слова о победе Украины Фото: REUTERS

Читатели китайского портала «Гуаньча» раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона за его заявление о том, что поддержка Киева не будет ослабевать до восстановления мира в Европе и до победы Украины.

«Запад никогда не рассматривал возможность мирных переговоров с Россией. Западные политики дают эти так называемые обещания о гарантиях безопасности, чтобы создать видимость деятельности», - написал один из читателей портала.

Другой комментатор отметил, что и Берлин, и Париж «ясно выразили свою враждебность по отношению к России».

Еще один читатель считает, что французский лидер «дает оружия для затягивания конфликта на Украине, тем больше денег Америка зарабатывает на европейцах».

По словам еще одного комментатора, президент Франции отстаивает интересы Вашингтона и помогает Белому дому «заработать еще больше денег».

«Он с одной стороны хочет сблизиться с Россией, а с другой продолжает поставлять оружие Украине», - добавил другой читатель.

Напомним, ранее читатели французских СМИ раскритиковали Макрона за обещание отправить на Украину бронеавтомобили, рекомендуя ему обратить внимание на проблемы в собственной стране.