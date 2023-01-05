Немецкий политолог Меллинг заявил, что Украина не сможет вернуть территории Крыма и Донбасса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Возвращение» территорий Донбасса и Крыма является нереалистичной задачей для украинского командования. Такое заявление сделал директор по исследованиям Германского совета по международным отношениям в Берлине Кристиан Меллинг в своей статье для издания Zdf.

«Донбасс, который находится под контролем России с 2014 года, уже будет гораздо более сложной задачей для Украины. В то время как освобождение Крыма, который де-факто интегрирован в Российскую Федерацию … вряд ли кажется реалистичным», - сказано в статье.

Меллинг заявляет, что Киеву необходимо расставить приоритеты для того, чтобы максимально эффективно рассчитать свои ограниченные ресурсы.

Напомним, Крым вернулся в состав России в результате референдума, который состоялся в марте 2014 года. Тогда подавляющее большинство крымчан проголосовали за воссоединение полуострова с Российской Федерацией.