Французский экспат заявил о ничтожном влиянии западных санкций на жизнь россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Французский экспат Александр, который на протяжении 20 лет проживает и работает в России, заявил, что большая часть российских граждан не испытывает влияние санкционных ограничений, введенных Западом.

«85% населения России потребляет местные продукты, поэтому ни в чем не испытывает недостатка. Средний класс и жители крупных городов немного изменили свою структуру потребления», - заявил он журналистам телерадиокомпании RTL.

Александр отметил, что часть продуктов привозят в Россию из Белоруссии, а косметические средства прибывают в страну из Южной Кореи и ОАЭ. Экспат также отметил, что место ушедших компаний из Европы занимает азиатский и российский бизнес, что смягчает эффект ограничений.

Напомним, ранее корреспондент в Москве Луи Портал для бельгийской телерадиокомпании RTBF заявил, что введенные западными странами антироссийские ограничения не оказали должного эффекта на россиян, отметив, что повседневная жизнь граждан после ужесточения санкций не изменилась.