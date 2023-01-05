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НовостиЭкономика5 января 2023 8:43

Мишустин призвал развивать отношения с дружественными странами в сфере инноваций

По словам премьера, технологическая независимость России является одной из ключевых задач на ближайшие годы
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Мишустин призвал развивать отношения с дружественными странами в сфере инноваций

Мишустин призвал развивать отношения с дружественными странами в сфере инноваций

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о важности развития кооперации России в сфере инноваций с дружественными странами в условиях санкционных ограничений.

По его словам, технологическая независимость России является одной из ключевых задач на ближайшие годы, а добиться ее можно «в том числе через поиск и внедрение новых, еще более эффективных форм взаимодействия государства, науки и бизнеса».

Как отметил глава российского правительства в нынешних условиях очень важно и дальше продвигать российскую продукцию, а также «предлагать идеи и технологические решения российской промышленности нашему сектору услуг».

«Несмотря на санкционное давление нужно развивать международную кооперацию, в первую очередь, с дружественными странами, которых немало», - заявил премьер-министр на встрече с гендиректором Фонда содействия инновациям Сергеем Поляковым в четверг, 5 января.

Напомним, днем ранее, 4 января, Мишустин утвердил четыре критерия выдачи ВНЖ для иностранных инвесторов в России, которое вступит в силу 11 января 2023 года