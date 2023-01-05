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НовостиПолитика5 января 2023 9:07

В Казахстане банкам одобрили единовременный вывоз наличных рублей

Разрешение банкам разового вывоза рублей будет действовать с 5 января 2022 года в течение 60 дней
Владимир РОМАНЕНКО
В Казахстане банкам одобрили единовременный вывоз наличных рублей

В Казахстане банкам одобрили единовременный вывоз наличных рублей

Фото: REUTERS

Правительство Казахстана одобрила банкам в разовом порядке вывоз из республики наличных рублей для перевода средств в безналичную форму. Об этом заявили в пресс-службе Национального банка Казахстана.

"Постановлением правительства банкам второго уровня разрешен разовый вывоз из Казахстана наличных российских рублей. Постановление вступает в силу со дня его подписания и будет действовать в течение 60 календарных дней. Разрешение вводится для конвертации наличных рублей в безналичную форму и пополнения банками корреспондентских счетов", - говорится в сообщении.

По данным Нацбанка Казахстана, на текущий момент банки республики располагают различными каналами для проведения безналичных платежей и переводов денег с помощью банковских счетов, платежных карточек и электронных кошельков. Пресс-служба отмечает, что множество каналов позволяет минимизировать риски по накоплению наличных рублей в учреждениях.

Напомним, власти Казахстана заявили, что не намерены вводить санкции в отношении России, однако и не планируют помогать обходить введенные Западом ограничения.

Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что у России и Казахстана тесные взаимоотношения в сфере экономики, и любые ограничения в сторону Москвы повлекут за собой ущерб для граждан республики. Определенный нейтралитет Казахстана вызван, считает Тлеуберди, исключительно экономической политикой страны, которую власти не намерены нарушать.